От электроснабжения отключены несколько госшахт - профсоюз горняков

Электроснабжение отсутствует на шахтах госпредприятий "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь", "Мирноградуголь" и "Волыньуголь".

От поставок электроэнергии отключены несколько государственных угледобывающих предприятий и шахт, в связи с чем остановлена добыча угля.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Волынца, от электроснабжения отключены шахты государственных предприятий "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь" в Луганской области и "Мирноградуголь" в Донецкой.

"Также обесточены шахты "Капитальная" и "Центральная", где даже отсутствует электроснабжение у горного диспетчера, что является нонсенсом! Как управлять шахтой? Что делать в случае аварии?" - написал он.

Волынец добавил, что в настоящее время добыча угля прекращена, а шахты работают в ограниченном режиме: не обесточены только водоотлив и системы проветривания.

"На шахтах ГП "Волыньуголь" (Волынская область - УНИАН) также отсутствует электроснабжение. Как сообщают шахтеры предприятия, генеральный директор даже не заключил договор на поставку электроэнергии", - отметил он.

По информации главы профсоюзов, не приступают к работе горняки шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" и требуют погашения задолженности по заработной плате за январь и февраль нынешнего года.

Волынец отметил, что упомянутая шахта подлежит реструктуризации, а поэтому выплата зарплаты предусмотрена соответствующей статьей государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2019 года госпредприятие "Укринтерэнерго" завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте "Укринтерэнерго", таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. Среди самых больших должников – теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых ГП "Вода Донбасса" и КП "Лисичанскводоканал", снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 гривень за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).