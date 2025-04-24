Интересно, что Toyota и Ford входят в число самых популярных брендов среди состоятельных американцев.

Самым популярным автомобильным брендом среди американских богачей является Tesla - на его долю приходится 19,3% регистраций новых транспортных средств. Саму инфографику создала аналитическая компания Visual Capitalist.

Специалисты использовали данные, представленные в прошлом году американской корпорацией S&P Global, которая занимается предоставлением финансовой и аналитической информации.

Как можно видеть, Tesla лидирует (по крайней мере, лидировала на тот момент) с огромным отрывом. На втором месте находится BMW, на третьем - Mercedes-Benz. Замыкает десятку лидеров американский производитель электромобилей Rivian.

Видео дня

По мнению специалистов, популярность Tesla обусловлена сочетанием передовых технологий и впечатляющих характеристик. Это находит отклик у состоятельных покупателей, которые ценят инновации.

Tesla - последние новости

Стоит сказать, что в последнее время компания Маска сталкивается с серьезными трудностями. Как стало известно на днях, чистая прибыль Tesla в первом квартале 2025 года уменьшилась на 71%.

Причинами этого специалисты называют усиление конкуренции на внешних рынках и "репутационные потери", вызванные деятельностью предпринимателя в новой администрации США.

Из-за обвала продаж Tesla уже начала сокращать объемы производства своей новой модели - электрического пикапа Cybertruck. По крайней мере часть персонала переброшена с производства пикапа на линию компактного электрического кроссовера Model Y.

Сам Маск заявил, что с мая сосредоточится на Tesla, подчеркнув, что компания "наименее пострадала от тарифов" благодаря цепочкам поставок. Также бизнесмен призвал к снижению тарифов, добавив, что это решение будет принимать президент США.

Вас также могут заинтересовать новости: