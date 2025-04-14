Не боятся поломок: названы 10 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом

Для многих водителей надежность является важным критерием при выборе автомобиля. К счастью, надежными бывают не только дорогие премиальные модели, но и недорогие авто.
В издании SlashGear назвали 10 самых надежных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 8000 долларов. По словам экспертов, эти модели очень редко выходят из строя.
Список был составлен на основе исследований J.D. Power. В издании сопоставили среднюю стоимость автомобилей на вторичном рынке с их оценками надежности.
10 самых надежных автомобилей с пробегом до 8000 долларов:
- Scion xD (2012 года выпуска)
- Chevrolet Malibu (2012 года выпуска)
- Chevrolet Volt (2011 года выпуска)
- Buick Lucerne (2011 года выпуска)
- Cadillac DTS (2011 года выпуска)
- Toyota Corolla (2012 года выпуска)
- Toyota Camry (2012 года выпуска)
- Toyota Prius (2011 года выпуска)
- Honda Fit/Jazz (2011 года выпуска)
- Honda CR-V (2011 года выпуска)
Honda CR-V оказался единственным кроссовером в этом списке. Эксперты из J.D. Power оценили надежность модели 2011 года выпуска в 90 из 100 баллов.
Также в список попал электромобиль Chevrolet Volt. Это довольна дешевая модель, но она оказалась надежнее многих более дорогих конкурентов. Помимо полностью электрической модификации доступна и гибридная версия этого авто.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты определили 10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги. По их словам, эти автомобили стоит рассматривать к покупке.
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