Не боятся поломок: названы 10 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом

Для многих водителей надежность является важным критерием при выборе автомобиля. К счастью, надежными бывают не только дорогие премиальные модели, но и недорогие авто.

В издании SlashGear назвали 10 самых надежных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 8000 долларов. По словам экспертов, эти модели очень редко выходят из строя.

Список был составлен на основе исследований J.D. Power. В издании сопоставили среднюю стоимость автомобилей на вторичном рынке с их оценками надежности.

Видео дня

10 самых надежных автомобилей с пробегом до 8000 долларов: 

  • Scion xD (2012 года выпуска)
  • Chevrolet Malibu (2012 года выпуска)
  • Chevrolet Volt (2011 года выпуска)
  • Buick Lucerne (2011 года выпуска)
  • Cadillac DTS (2011 года выпуска)
  • Toyota Corolla (2012 года выпуска)
  • Toyota Camry (2012 года выпуска)
  • Toyota Prius (2011 года выпуска)
  • Honda Fit/Jazz (2011 года выпуска)
  • Honda CR-V (2011 года выпуска)

Honda CR-V оказался единственным кроссовером в этом списке. Эксперты из J.D. Power оценили надежность модели 2011 года выпуска в 90 из 100 баллов.

Также в список попал электромобиль Chevrolet Volt. Это довольна дешевая модель, но она оказалась надежнее многих более дорогих конкурентов. Помимо полностью электрической модификации доступна и гибридная версия этого авто.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты определили 10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги. По их словам, эти автомобили стоит рассматривать к покупке.

Кроме того, были названы 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом по доступной цене.  Эти модели были высоко оценены экспертами за высокие показатели надежности и другие характеристики.

Вас также могут заинтересовать новости: