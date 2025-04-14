Не боятся поломок: названы 10 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом

По словам экспертов, эти модели очень редко выходят из строя.

Для многих водителей надежность является важным критерием при выборе автомобиля. К счастью, надежными бывают не только дорогие премиальные модели, но и недорогие авто.

В издании SlashGear назвали 10 самых надежных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 8000 долларов. По словам экспертов, эти модели очень редко выходят из строя.

Список был составлен на основе исследований J.D. Power. В издании сопоставили среднюю стоимость автомобилей на вторичном рынке с их оценками надежности.

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10 самых надежных автомобилей с пробегом до 8000 долларов:

Scion xD (2012 года выпуска)

Chevrolet Malibu (2012 года выпуска)

Chevrolet Volt (2011 года выпуска)

Buick Lucerne (2011 года выпуска)

Cadillac DTS (2011 года выпуска)

Toyota Corolla (2012 года выпуска)

Toyota Camry (2012 года выпуска)

Toyota Prius (2011 года выпуска)

Honda Fit/Jazz (2011 года выпуска)

Honda CR-V (2011 года выпуска)

Honda CR-V оказался единственным кроссовером в этом списке. Эксперты из J.D. Power оценили надежность модели 2011 года выпуска в 90 из 100 баллов.

Также в список попал электромобиль Chevrolet Volt. Это довольна дешевая модель, но она оказалась надежнее многих более дорогих конкурентов. Помимо полностью электрической модификации доступна и гибридная версия этого авто.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты определили 10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги. По их словам, эти автомобили стоит рассматривать к покупке.

Кроме того, были названы 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом по доступной цене. Эти модели были высоко оценены экспертами за высокие показатели надежности и другие характеристики.

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