Эксперт назвал 4 популярных автомобиля, которые он никогда не купил бы

По словам эксперта, у этих автомобилей много различных проблем.

Некоторые автомобили со временем становятся бестселлерами. Тем не менее далеко не все популярные модели можно назвать отличными.

Директор по продажам и маркетингу из CFR Classic Джо Джиранда рассказал в комментарии для издания GOBankingRates, от покупки каких четырех популярных автомобилей следует воздержаться. Он объяснил, какие недостатки есть у этих моделей.

Jeep Grand Cherokee

По словам эксперта, Jeep Grand Cherokee довольно популярный внедорожник, но у этой модели немало проблем. Он подчеркнул, что у этого авто часто возникают поломки, связанные с коробкой передач и двигателем.

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Помимо этого Джиранда предупредил, что Jeep Grand Cherokee с 2011 по 2014 год выпуска имеют большое количество проблем с электроникой. Поэтому он не рекомендует покупать этот внедорожник.

Nissan Juke

Nissan Juke выделяется необычным дизайном и доступнее многих конкурентов. Тем не менее Джиранда заявил, что этот кроссовер, особенно с 2011 по 2017 год выпуска, часто выходит из строя.

"Бесступенчатая трансмиссия в Nissan Juke - известный недостаток, чреватый дорогостоящим ремонтом в будущем. Еще хуже то, что ограниченное пространство для головы в сочетании со стоимостью перепродажи ниже среднего делает владение автомобилем далеко не выгодным", - поделился эксперт в разговоре с журналистами.

Chrysler Sebring

По словам эксперта, Chrysler Sebring "много в чем ужасен". Он подчеркнул, что у этой модели плохой дизайн и далеко не лучшее качество сборки.

"От этой модели лучше воздержаться, потому что частые поломки и низкое качество сборки в сочетании с неудобным интерьером оставляют желать лучшего", - сказал Джиранда.

Smart ForTwo

Эксперт признал, что Smart ForTwo чрезвычайно удобная модель для эксплуатации в городе. Это очень компактный автомобиль, который предлагался с экономными двигателями.

"ForTwo легко припарковать благодаря его небольшим размерам. Тем не менее, он остается непрактичным вариантом из-за медленного разгона, отсутствия некоторых важных функций безопасности и в целом жесткой подвески", - объяснил Джиранда.

Также эксперт предупредил, что обслуживание Smart ForTwo довольно дорогое для модели своего сегмента. Он выделил модель с 2008 по 2015 год выпуска, которая, по его словам, часто выходит из строя.

От каких других автомобилей эксперты советуют держаться подальше

Ранее эксперты назвали 3 самых ненадежных больших кроссовера. У этих кроссоверов есть большое количество проблем, о которых предупредили эксперты.

Кроме того, эксперты назвали 10 самых ненадежных автомобилей. "Лидером" рейтинга стал популярный компактный кроссовер.

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