По словам экспертов, эти автомобили стоит рассматривать к покупке.

Новые автомобили продолжают постепенно дорожать, из-за чего их могут позволить себе далеко не все люди. Тем не менее на вторичном рынке можно найти большое количество отличных моделей с пробегом.

В Consumer Reports назвали 10 лучших недорогих автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

При составлении рейтинга эксперты сопоставили общую оценку автомобилей с их стоимостью. Так они определили лучшие модели в своих ценовых сегментах.

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Лучшие недорогие авто по мнению экспертов:

Mazda 6 - лучший автомобиль до 10 000 долларов;

Toyota Corolla - лучший автомобиль до 15 000 долларов;

Mazda CX-5 - лучший кроссовер до 15 000 долларов;

Toyota Camry Hybrid - лучший гибрид до 20 000 долларов;

Kia Sportage - лучший компактный кроссовер до 20 000 долларов;

Toyota RAV4 Hybrid - лучший гибридный кроссовер до 20 000 долларов;

Mazda CX-9 - лучший трехрядный кроссовер до 20 000 долларов;

Lexus NX - лучший премиальный кроссовер до 20 000 долларов;

Toyota Tacoma - лучший пикап до 20 000 долларов;

Mazda MX-5 - лучший спорткар до 20 000 долларов.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом по доступной цене. Эти модели были высоко оценены экспертами за высокие показатели надежности и другие характеристики.

Кроме того, были названы 10 лучших компактных кроссоверов 2025 года. Лидер этого рейтинга предлагает стильный дизайн и практичный интерьер.

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