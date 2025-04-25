Все эти модели расходуют менее 6 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.

Расход топлива автомобиля является важным показателем для большого количества водителей. Современные модели гораздо экономнее старых автомобилей, но даже среди них есть свои лидеры.

В издании What Car? назвали 10 подержанных бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива в смешанном цикле. Для этого эксперты провели собственные тесты, которые позволили определить самые экономные современные модели.

ТОП-10 бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива:

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Suzuki Ignis 1.2 Dualjet - 4,7 литра на 100 км. Suzuki Celerio 1.0 - 4,9 литра на 100 км. Volkswagen Up 1.0 S/S 60PS - 5 литров на 100 км. Suzuki Baleno 1.0 - 5,1 литра на 100 км. Skoda Citigo 1.0 60 - 5,1 литра на 100 км. Seat Ibiza 1.0 TSI 95 - 5,2 литра на 100 км. Kia Picanto 1.0 - 5,3 литра на 100 км. Seat Leon 1.0 TSI 115 - 5,3 литра на 100 км. Dacia Sandero 0.9 TCe 90 - 5,4 литра на 100 км. Toyota Aygo X 1.0 - 5,4 литра на 100 км.

Лидером этого рейтинга оказался Suzuki Ignis 1.2 Dualjet. Этот компактный автомобиль оснащен маломощным 82-сильным двигателем, но его экономность вне конкуренции.

Эксперты отметили, что Suzuki Ignis также можно приобрести с системой полного привода. Она улучшает возможности модели на бездорожье, но средний расход топлива увеличится до 5,3 литра на 100 км. Даже в таком случае этот автомобиль остается экономнее многих своих конкурентов.

Какие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших немецких седанов с пробегом за свои деньги. Они отметили, что эти модели были слишком дорогими, когда продавались новыми, но на вторичном рынке они стали выгодными для покупки.

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