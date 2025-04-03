"Лидером" рейтинга стал популярный компактный кроссовер.

Для многих водителей надежность является довольно важным критерием при выборе автомобиля. Некоторые модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Тем не менее существуют и модели, от которых лучше держаться подальше.

В издании What Car? назвали самые ненадежные современные автомобили. В рейтинг вошли 10 моделей, которые чаще всего выходят из строя.

Чтобы определить самые ненадежные авто, эксперты провели совместно с британской страховой компанией MotorEasy масштабное исследование. В нем приняли участие 29 967 автомобилистов, которые рассказали об опыте эксплуатации своих транспортных средств, а также о том, какие поломки возникали у их авто.

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ТОП-10 самых ненадежных автомобилей с пробегом:

Nissan Juke (2019 год - настоящее время) MG 4 (2022 год - настоящее время) Opel/Vauxhall Mokka Electric (2020 год - настоящее время) Kia Sportage с дизельным двигателем (с 2016 по 2021 год) Mazda CX-60 (2022 год - настоящее время) MG ZS Electric (2019 год - настоящее время) Volkswagen Golf с дизельным двигателем (2020 год - настоящее время) Opel/Vauxhall Corsa Electric (2019 год - настоящее время) Range Rover Evoque (с 2011 по 2019 год) SEAT Leon (2020 год - настоящее время)

Компактный кроссовер Nissan Juke второго поколения оказался самым ненадежным автомобилем по мнению британских экспертов. Рейтинг надежности модели составил 50%, что является очень плохим результатом.

Владельцы Nissan Juke чаще всего жаловались на поломки, которые были связаны с аккумулятором, двигателем и тормозной системой. Также сообщалось о проблемах с топливной системой и некоторыми электрическими компонентами.

Каких других автомобилей советуют избегать эксперты

Ранее эксперты назвали 25 автомобилей, которые больше всего дешевеют при перепродаже. "Лидер" этого рейтинга в среднем продается на вторичном рынке более чем на 70% дешевле изначальной стоимости.

Кроме того, были названы 3 самых ненадежных электромобиля с пробегом. По словам экспертов, у этих электромобилей довольно много проблем с надежностью.

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