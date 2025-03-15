Келли купил вместо Tesla другое авто.

Американский сенатор-демократ Марк Келли заявил, что больше не будет пользоваться автомобилем Tesla. Это произошло после того, как американский миллиардер Илон Маск обвинил его в предательстве из-за визита в Украину, пишет Bloomberg.

"Я здесь, в Вашингтоне, в последний раз еду на работу на своей Tesla. Когда я покупал эту вещь, не думал, что это станет политической темой. Каждый раз, когда я сажусь в эту машину в течение последних 60 дней, это напоминает мне о том, какой вред Илон Маск и Дональд Трамп (президент США, - ред.) наносят нашей стране", - цитирует издание сообщение Келли в соцсети.

Отмечается, что впоследствии в интервью Келли назвал Tesla "билбордом" для работы на Маска, и поэтому, мол, на замену Tesla он купил белый Chevy Tahoe. Одной из причин такого решения сенатора было еще и то, что Маск как руководитель Департамента эффективности правительства США сократил десятки тысяч работников.

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Издание напомнило, что недавно Маск назвал Келли "предателем" из-за его визита в Украину, который состоялся после того, как администрация США приостановила помощь военную помощь Украине. Тогда Келли заявил, что прекращение передачи оружия Украине "только поможет россиянам". В ответ Маск назвал его "предателем".

Издание пишет, что Келли и Макс давно знакомы, ведь Келли ранее работал в компании SpaceX Маска, но в этом году они все чаще публично критикуют друг друга.

Также Bloomberg напомнил, что в 2022 году Келли даже рекламировал Tesla. "Этим автомобилем очень весело управлять. Это также в целом хорошо для окружающей среды, не так ли? Нулевые выбросы", - сказал он тогда.

Обвал продаж Tesla: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что продажи автомобилей Tesla в Европе обвалились почти на 50%. Одна из причин этой тенденции, по мнению Bloomberg, - "противоречивые" заявления Илона Маска относительно политики лидеров ряда европейских стран.

Также и в Австралии резко обвалились продажи Tesla, ведь там владельцы этих автомобилей обеспокоены крайне правыми взглядами соучредителя компании Илона Маска. Люди пытаются избавиться от своих электромобилей или клеят анти-Маск наклейки на бампер.

Тем временем недавно президент США Трамп решил купить новую Tesla, чтобы продемонстрировать солидарность с миллиардером. В своей соцсети Truth Social он заявил, что Маск "делает фантастическую работу" и "ставит все на кон", чтобы помочь США.

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