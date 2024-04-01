Ожидается, что производитель электромобилей сообщит о слабых квартальных продажах уже 2 апреля.

Ряды потенциальных покупателей Tesla в США сокращаются, что частично связано с поляризацией личности генерального директора Илона Маска, которая вызывает неоднозначную реакцию, пишет Reuters со ссылкой на опрос компании Caliber.

Отмечается, что в то время как Tesla продолжала демонстрировать высокие темпы роста продаж в прошлом году, чему способствовало агрессивное снижение цен, производитель электромобилей, как ожидается, сообщит о слабых квартальных продажах уже 2 апреля.

"Показатель внимания" Caliber к Tesla, предоставленный эксклюзивно Reuters, упал до 31% в феврале, что меньше половины его максимума в 70% в ноябре 2021 года, когда компания начала отслеживать интерес потребителей к бренду. Только за январь показатель оценки Tesla упал на 8 процентных пунктов.

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"Очень вероятно, что сам Маск способствует падению репутации", – отметил генеральный директор компании Caliber Шахар Зильбершац, добавив, что опрос, проведенный его компанией, показывает, что 83% американцев связывают Маска с Tesla.

Reuters пообщалось с пятью экспертами по маркетингу, социологии и автомобилестроению, которые заявили, что споры вокруг все более правой политики и публичных заявлений Маска давят на бренд Tesla и спрос на нее. Аналитики с Уолл-стрит называют экономические опасения, нехватку доступных новых моделей и растущую конкуренцию со стороны более дешевых конкурентов, таких как китайская компания BYD, как факторы, влияющие на Tesla.

По прогнозам исследовательской компании Cox Automotive, общие продажи электромобилей в США вырастут на 15% в первом квартале этого года. Прогнозируется, что продажи Tesla вырастут на 3%.

"Замедление темпов роста электромобилей становится замедлением темпов роста Tesla", – заявила аналитик Cox Стефани Вальдес Стрети.

В прошлом месяце по меньшей мере пять аналитиков снизили целевую цену Tesla, заявив, что автопроизводитель может опубликовать разочаровывающие результаты поставок в первом квартале. На сегодняшний день акции Tesla упали почти на 30%.

"Неординарная личность Маска пошла на пользу Tesla, поскольку он способствовал борьбе с изменением климата, переосмысливая автомобили как стильные электрические компьютеры на колесах, которые могут превзойти бензиновые машины по внешнему виду, производительности и управляемости", – говорится в статье.

Компания Tesla достигла стремительного ежегодного роста продаж в течение более чем десяти лет. Однако в последние годы миллиардер вызывал споры своими комментариями и действиями, включая его приверженность Республиканской партии и одобрение антисемитских комментариев в адрес X. Сам Маск отрицал, что он антисемит.

Консалтинговая компания Brand Finance, занимающаяся оценкой брендов, обнаружила, что репутация Tesla упала в 2023 году в США, Нидерландах, Франции, Великобритании и Австралии. Репутация Tesla не пострадала в Китае, где доступ к новостям о компании и ее генеральном директоре мог быть ограничен, и Германии.

Tesla и Маск – последние новости

Впервые за 20 лет в мировом рейтинге самых популярных авто сменился лидер. Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным – сбросить с пьедестала бестселлер Toyota Corolla.

В 2023 году американский производитель электрокаров Tesla Inc. скандального бизнесмена Илона Маска значительно снизил долю продаж электромобилей в Калифорнии – крупнейшем рынке в США – поскольку конкуренты начали подрывать доминирование компании в штате.

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