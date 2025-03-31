По словам Гейтса, люди удивляются, когда видят его за рулем этого автомобиля.

Многие люди считают, что миллиардеры предпочитают ездить на роскошных автомобилях, демонстрируя окружающим свой статус. Тем не менее бывают и исключения.

В издании Top Speed рассказали о любимом автомобиле сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Выбор миллиардера оказался довольно неожиданным.

Отмечается, что во время подкаста братьев Мейерс Гейтс поделился, что у него есть компактный электромобиль, который является его любимым. Это Fiat 500e RED Edition с красным цветом кузова.

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Миллиардер заявил, что этот автомобиль ему подарил ирландский музыкант Боно в результате их совместной благотворительной работы. Они оказывают помощь организациям, которые занимаются решением глобальных программ здравоохранения.

Гейтс добавил, что владеет и более роскошным электромобилем - Porsche Taycan. Тем не менее именно Fiat 500e дарит ему больше всего положительных эмоций.

"Меня забавляет, когда я проезжаю мимо людей и они удивляются тому, что видят меня в таком маленьком автомобиле", - сказал миллиардер.

В издании напомнили, что Fiat 500e является компактным электрическим хэтчбеком. Больше всего эта модель популярна в европейских странах.

Кроме того, Fiat 500e имеет приятную управляемость, а его небольшая аккумуляторная батарея заряжается довольно быстро, добавили в издании. Журналисты посоветовали обратить внимание на эту модель тем водителям, которые ежедневно проезжают менее 200 километров, но ищут отличный компактный электрокар.

Какие электромобили советуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших недорогих электромобилей с пробегом. Отмечается, что эти подержанные электромобили можно выгодно купить на вторичном рынке.

Кроме того, были названы самые надежные электромобили. В рейтинг вошли 10 электромобилей, которые выходят из строя реже своих конкурентов.

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