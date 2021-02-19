В 2021 году площадь орошаемых земель увеличится до 624,8 тысячи га.

Государственное агентство водных ресурсов Украины в этом году планирует увеличить площадь орошаемых земель на треть до 624,8 тысячи га.

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Об этом сообщил глава Госводагентства Валентин Шлихта, презентуя итоги работы ведомства за 2020 год.

"В прошлом году была значительно увеличена площадь поливов – до 463,6 тысячи га. В этом году мы также планируем увеличить мелиоративные площади: на сегодняшний день в подготовке агентства находятся оросительные системы, которые позволят осуществлять полив на площади 624,8 тысячи га", - сказал он.

В частности, к новому сезону была подготовлена государственная межхозяйственная оросительная система, насосные станции, гидротехнические сооружения и каналы для полива сельхозкультур на площади более 600 тысяч га и ведения сельского хозяйства на осушенных землях площадью 2,79 миллиона га.

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года.

По мнению правительства, реализация стратегии позволит привлечь инвестиции в сферу мелиорации.

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Автор: Анна Нагорная