Также ОАЭ намерены увеличить товарооборот с Украиной.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены увеличить товарооборот и инвестиции в агросектор Украины в 10 раз – до 2 миллиарда долларов в год.

Читайте такжеНемецкий инвестор рассказал, как у него "отжали" предприятие в УкраинеОб этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП), экс-министр развития экономики Тимофей Милованов после встречи президента Владимира Зеленского с принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

"Сегодня мне посчастливилось быть на встрече с наследным принцем (кто де-факто руководит) ОАЭ. Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 миллиардов долларов в год", - написал Милованов на своей странице в Facebook в воскресенье.

Что этому предшествовало

Украинская делегация под председательством президента Владимира Зеленского подписала в Объединенных Арабских Эмиратах меморандумы и контракты на общую сумму от 3 миллиардов долларов США.

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Автор: Анна Нагорная