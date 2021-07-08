За первую неделю работы рынка земли в Украине было осуществлено 322 связанные с землей транзакции, больше всего – в центральных областях.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
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Больше всего договоров заключено в следующих регионах:
- Винницкая область,
- Полтавская область,
- Днепропетровская область,
- Черкаская область,
- Житомиркая область,
- Харьковская область,
- Киевская область.
"Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях – по 39 операций. Меньше всего в Николаевской - 1 и Запорожской - 2", – говорится в сообщении.
Также за неделю значительное количество сделок на куплю-продажу сельскохозяйственных земель заключили в Днепропетровской области – 35, Черкасской и Житомирской – по 19, Харьковской – 17.
В Киевской области продали 31 участок, а в городе Киеве – 5.
Рынок земли в Украине
- 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
- Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
- За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.
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