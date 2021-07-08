Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях / фото УНИАН Владимир Гонтар

За первую неделю работы рынка земли в Украине было осуществлено 322 связанные с землей транзакции, больше всего – в центральных областях.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Больше всего договоров заключено в следующих регионах:

  • Винницкая область,
  • Полтавская область, 
  • Днепропетровская область,
  • Черкаская область,
  • Житомиркая область, 
  • Харьковская область,
  • Киевская область.

"Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях – по 39 операций. Меньше всего в Николаевской - 1 и Запорожской - 2", – говорится в сообщении.

Также за неделю значительное количество сделок на куплю-продажу сельскохозяйственных земель заключили в Днепропетровской области – 35, Черкасской и Житомирской – по 19, Харьковской – 17.

В Киевской области продали 31 участок, а в городе Киеве – 5.

Рынок земли в Украине

  • 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
  • До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
  • Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
  • Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
  • За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

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Автор: Анна Нагорная