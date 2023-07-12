Подорожание яиц будет связано с сезонным ростом цен на корма, а также с возможным возобновлением массовых отключений электроэнергии.

В четвертом квартале этого года стоимость яиц может снова составить 70-75 гривень за десяток.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Факторами роста цен на яйца эксперт считает рост стоимости кормов, витаминов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, электроэнергии, топлива, а также увеличение логистических затрат.

По его словам, из-за полномасштабной войны Украина потеряла примерно 20% производства яиц, поскольку часть предприятий прекратила или сократила свою работу или же они были уничтожены оккупантами. Это привело к определенному дефициту яиц и их подорожанию в прошлом году.

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"В 2022 году в среднем цены на яйца выросли в 2,3 раза. С начала 2023 года наблюдается стабилизация стоимости яиц. В апреле-мае происходило снижение цен. Это объясняется восстановлением поголовья кур-несушек. Также летом растет производство яиц в подсобных крестьянских хозяйствах. Кроме того, прекратились массовые отключения электроэнергии от которых страдала отрасль", – отметил Хмелевский.

По его мнению, в ближайшее время существенного роста цен на яйца не ожидается, однако осенью может произойти очередная волна ценового роста.

"Это будет связано с сезонным ростом цен на корма, а также с возможным возобновлением массовых отключений электроэнергии. В зимний период также растет стоимость энергоносителей и электроэнергии и снижается производство яиц. Поэтому, скорее всего, в четвертом квартале текущего года мы увидим возврат цен на яйца на уровень 70-75 гривень за десяток", – прогнозирует эксперт.

Цены на яйца во время войны

До начала полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составляла около 35 грн. После начала войны стоимость яиц превышала 70 гривень за десяток.

10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине.

В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно вырастет стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины.

10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.

В мае 2023 года потребительские цены на яйца уменьшились против апреля на 22,7%, а против декабря предыдущего года – на 28,1%.

В декабре 2022 года в Украине начали падать оптовые цены на яйца.

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