Цены на этот продукт снижаются уже второй месяц подряд.

В мае зафиксировано рекордное в 2023 году снижение цен на яйца.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, комментируя обнародованные Государственной службой статистики Украины индексы цен на потребительском рынке в мае.

"В мае 2023 года потребительские цены на яйца уменьшились против апреля на 22,7%, а против декабря предыдущего года – на 28,1%. Цены на этот продукт снижаются уже второй месяц подряд: в апреле против марта они подешевели на 8,7%, хотя все еще превышают уровень мая 2022 года на 124,9%", – рассказал он.

По словам ученого, кроме яиц, в мае среди продуктов питания уменьшились цены на масло подсолнечное (-1,3%), хлеб и хлебопродукты (-0,6%), сахар (-0,4%), макаронные изделия и молоко (-0,2%).

В целом, как отметил Лупенко, в мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты питания– на 0,9% и 0,3% соответственно.

Он подчеркнул, что наибольший рост цен – на 8,7% – произошел по фруктам, цены на которые в апреле снизились на 1,4%.

Эксперт добавил, что еще не оправдались ожидания по снижению цен на овощи, которые в мае подорожали на 5,6%, тогда как в апреле против Марта – лишь на 0,3%.

Вместе с тем среди других продуктов питания ощутимо выросли потребительские цены на мясо и мясопродукты – на 1,7%, рыбу и продукты из рыбы – на 0,6%, сыр и мягкий сыр – на 0,6%.

"В целом динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания, а рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ожидать замедления роста цен на эти группы товаров, а по наиболее массовым продуктам – снижения потребительских цен", – подытожил Лупенко.

Цены на продукты в Украине-детали

По данным сервиса доставки Zakaz.ua, с начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Немало социально значимых товаров на полочках ритейлеров в июне стоят дешевле, чем в начале первого квартала 2023 года.

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