Сейчас оптовая-отпускная цена куриных яиц в Украине составляет 43 грн за десяток.

На украинском рынке стоимость яиц должна стабилизироваться в ноябре.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Сейчас оптовая-отпускная цена куриных яиц в Украине составляет 43 грн за десяток. Однако уже в конце октября – начале ноября цена пойдет на спад и стабилизируется", - отметил он.

Видео дня

По словам Высоцкого, поголовье кур и производство в целом резко сократилось из-за военных действий, уничтожения птицеводческих комплексов и проблем с логистикой.

"Производители яиц вынуждены были продавать продукцию ниже себестоимости. С сентября возобновился сезонный потребительский спрос, но количество поголовья в областях, в которых традиционно выращивают яичных кур, еще не восстановлен, на это нужно минимум два-три месяца. В результате на рынке предложение яиц снизилось, что спровоцировало скачок цен", – пояснил он.

Цены на яйца в Украине - прогноз

Как сообщал УНИАН, в сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины. "В декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - отметил Дорошенко.

Также, по его словам, украинскому потребителю стоит готовиться к росту цен на борщевой набор и молочку.

Между тем, зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в Украине в ближайшее время цены на продукты вырастут еще на 10-15%. На рост цен влияют война, нарушение логистических цепочек, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривни к доллару.

Вас также могут заинтересовать новости: