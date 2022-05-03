Под особым контролем государства будет мониторинг и соответствующее регулирование продуктовых цен.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Правительство разработало комплекс действий по многим направлениям. Во-первых, это мониторинг состояния продовольственной безопасности и с/х инфраструктуры в целом. Во-вторых, национальным производителям пищевых продуктов будет предоставляться господдержка. В-третьих, наиболее социально уязвимое население будет получать адресную продовольственную помощь. Кроме того, под особым контролем государства будет мониторинг и соответствующее регулирование продуктовых цен", – заверил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Отмечается, что министерства, Госстат, областные военные администрации должны регулярно отслеживать, в частности, статистику по балансу основных продуктов питания, контролировать уровень торговых надбавок. Объемы отечественной с/х продукции под экспорт и в дальнейшем на период военного положения будут регулироваться государством.

Вместе с тем будет изучено количество предприятий, которые нуждаются в финансировании для расширения, восстановления и строительства производственных мощностей.

Кроме того, постоянно будут обеспечиваться потребности отечественных предприятий агропромышленного комплекса в товарах критического импорта.

"Среди прочего, государство также регулярно будет закупать продовольственные наборы для социально незащищенных слоев населения. Будут реализованы местные программы для самообеспечения территориальных общин пищевыми продуктами", - отметили в Минагрополитики.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Министерство аграрной политики и продовольствия не видит угроз для продовольственной безопасности Украины даже с учетом того, что из-за войны будут уменьшены площади, задействованные в посевной кампании.