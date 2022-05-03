Это решение принято по итогам анализа динамики и характера преступлений за последние две недели.

В Черниговской области возвращают запрет на торговлю алкогольными напитками.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели, и, вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговской области, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговской области. Поэтому сегодня утром я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области", - написал он.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

С первых дней вторжения во многих регионах Украины был введен полный запрет на продажу алкоголя. Со временем, ограничения начали ослаблять. В Черниговской области запрет на продажу алкоголя длился с 26 февраля до 16 апреля.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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