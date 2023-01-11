Украина будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС и, соответственно, меньше зависеть от морского экспорта.

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2022 году, по предварительным оценкам, вырос на 4,2 % по сравнению с 2021 годом и составил около 28 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, рост экспорта в ЕС стал возможным, в частности, благодаря мерам по поддержке украинской экономики в целом и экспорта (либерализация налогов, дерегуляция, поддержка производителей, страхование экспорта с помощью инструментов ЭКА) и мерам, принятым партнерами в одностороннем порядке или совместно с Украиной.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, это чрезвычайно важно с учетом диверсификации логистических маршрутов, которая является задачей для правительства на будущее, учитывая реализацию плана восстановления Украины.

Видео дня

"Украина будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС и, соответственно, меньше зависеть от морского экспорта даже после разблокировки и возвращения всех портов. И, безусловно, это важно, учитывая дальнейшую экономическую интеграцию в рынки ЕС, привлечение Украины к европейским цепочкам добавленной стоимости", - отметила Свириденко.

"Динамика показателей внешней торговли Украины в 2023 году будет формироваться в направлении постепенного восполнения потерь, понесенных в 2022 году. Бюджет на 2023 год предусматривает рост экспорта товаров и услуг на 7,2 %. Это с учетом ситуации, сложившейся в производственном комплексе, с доступом к трем портам на Черном море для экспорта продукции АПК, постепенного расширения внутреннего спроса, спроса на IT-услуги в мире и тому подобное", — говорится в сообщении.

Экспорт во время войны:

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа 2022 года из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября 2022 года стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

По подсчетам Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на 9 января 2023 года в рамках "зерновой инициативы" порты Большой Одессы уже отправили для стран Африки, Азии и Европы 17 млн тонн агропродукции.

По итогам 2022 года украинские аграрии экспортировали агропродукции на 20 млрд долларов, а это на 50% меньше, чем было в 2021-м.

Вас также могут заинтересовать новости: