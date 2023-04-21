21 апреля 2023 года Венгрия озвучила свою окончательную позицию по транзиту украинского зерна.

Венгерское зерновое лобби раскритиковало правительственный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, заявив, что это приведет к дефициту и подорвет усилия по сдерживанию самого высокого уровня инфляции в Европейском Союзе.

Об этом заявила генеральный секретарь Венгерской зерновой ассоциации Зофия Поца, отметив при этом, что Венгрии необходимо импортировать около 700 000 тонн фуражной кукурузы после неурожая в прошлом году, а Украина является дешевым поставщиком, сообщает Bloomberg.

"Наши члены в отчаянии и не поддерживают никаких запретов на импорт, на самом деле нам нужен импорт… У нас только что был экспортный контроль, а теперь мы получили запрет на импорт, это повсюду… Это трудно назвать иначе, чем дилетантством", - сказала Поца.

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Венгерская зерновая ассоциация

Ассоциация представляет мельников, переработчиков зерна и торговцев, которые производят все, от основных продуктов питания, таких как мука и сахар, до кормов для животных и этанола.

Позиция Венгрии относительно украинского зерна

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Одновременно о запрете импорта украинского зерна сообщили в правительстве Венгрии.

21 апреля 2023 года Венгрия озвучила свою окончательную позицию по транзиту украинского зерна. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о том, что транзит украинского зерна через Венгрию будет идти беспрепятственно.

Кроме того, министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что поддерживает идею компенсации стоимости перевозок украинского зерна в европейские страны.

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