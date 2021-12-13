Эксперты считают, что отрасль будет перспективной еще в течение ближайших 10 лет, поскольку мировой спрос на мясо улитки растет.

С начала пандемии коронавируса в Украине экспортноориентированные отрасли, такие как производство улиток, попали под кризис. В частности, за последние 1,5 года в стране закрылось около 500 улиточных ферм. А часть тех, что до сих пор работают, сократила объемы производства.

Как пишет SEEDS, сейчас в стране насчитывается около 200 таких хозяйств.

"Это нелегкий бизнес: если повезет, то окупаемость наступает на второй год. Но есть множество нюансов, которые могут привести к гибели всего поголовья даже у опытного производителя. В этом бизнесе одна ошибка порождает следующую, и в конце концов начинающий производитель получает 100% неудач, поэтому нужно стараться избегать ошибок с самого начала, чтобы не устранять их потом в процессе деятельности", - отметил Сергей Данилейко, владелец улиточной фермы в комментарии для AgroPortal.ua.

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Впрочем, по словам предпринимателя, кризис завершается и улиточный бизнес постепенно восстанавливается. Данилейко считает, что отрасль будет перспективной еще в течение ближайших 10 лет, поскольку мировой спрос на мясо улитки растет.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, в прошлом году из-за пандемии экспорт улиток из Украины существенно "просел". Впрочем, в этом году зарубежные продажи возобновились и выросли более чем в 20 раз. С января по октябрь 2021 года объемы экспорта брюхоногих составили 738,5 тонны.

Напомним, как писал УНИАН, Украина крупнейшим экспортером улиток и нишевых продуктов на рынок Великобритании.

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Автор: Виктория Гордиенко