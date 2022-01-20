Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 19,2%, а хозяйства населения - на 5,5%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2021 год составило 14,4% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за двенадцать месяцев увеличили производство на 19,2%, а хозяйства населения - на 5,5%.

Производство продукции растениеводства выросло на 19,9%, а продукции животного происхождения уменьшилось на 4,4%.

Наибольший рост общего сельхозпроизводства произошел в Одесской (на 90,1%), Николаевской (42,6%) и Кировоградской (40,8%) областях. Показатель значительно уменьшился в Сумской области - на 8,4%.

Читайте такжеУкраинцы начали отдавать предпочтение импортной говядинеВ Госстате отметили, что к январю-маю расчеты проводятся на основе данных о продукцию животноводства, а после этого периода - на основе данных о производстве продукции и животноводства, и растениеводства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, сельхозпроизводство в Украине в 2020 году сократилось на 11,5%. Сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 14%, хозяйства населения - на 6,8%.

Сельхозпроизводство в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. При этом предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - уменьшили на 2%.

Рост сельхозпроизводства в Украине в 2018 году составил 7,8% по сравнению с 2017 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения - на 2,2%.

Вас также могут заинтересовать новости: