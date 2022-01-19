Объем живой массы животных, реализованных на убой, сократился на 2,4% - до 3,38 млн тонн.

За 2021 год в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, производство яиц за отчетный период сократилось на 13% и составляет 14,1 млрд штук. При этом агропредприятия уменьшили производство яиц на 21,7%, а хозяйства населения – на 2,4%.

Объем валового надоя молока за 12 месяцев 2021 года составляет 8,7 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем производства молока домашних хозяйств сократился на 8%, а молочных предприятий – почти не изменился (2,75 млн тонн).

Читайте такжеВ Госстате рассказали, что в Украине происходит с сельхозпроизводством

Объем живой массы животных, реализованных на убой, сократился на 2,4% - до 3,38 млн тонн.

Объем производства шерсти уменьшился почти на 6% и составляет 1,48 тыс. тонн.

Поддержка агросектора:

Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.

12 мая 2021 года Кабмин увеличил дотации животноводам.