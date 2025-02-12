В Украине резко изменились цены на яйца: сколько сейчас стоит десяток

Отмечается, что разница на десятке яиц доходит до 8 гривень.

В Украине резко снизили цены на один из самых популярных продуктов. С начала 2025 года яйца только дешевели.

По данным ресурса "Минфин", в январе и феврале цены на куриные яйца только падали. Крупные сети супермаркетов снизили стоимость десятка фасованных яиц от 6 до 8 гривень.

В свою очередь крупные сети в Украине продают фасованные яйца марки "Квочка" по 60,6 гривни за десяток в среднем, что на 7,99 гривни ниже, чем в январе.

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При этом яйца "Ясенсвит" продают в среднем 66,76 гривни за десяток, что на 5,84 гривни дешевле, чем в предыдущем месяце.

Цены на яйца в супермаркетах Украины

В Auchan нефасованные куриные яйца можно купить по 42 гривни за десяток.

При этом в АТБ этот популярный продукт продают по 55,90 гривни за десяток, но в упаковке.

В Сильпо цены на фасованные яйца стартуют от 52,99 гривни за десяток.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине на прошлой неделе подешевели практически все овощи борщового набора. Из-за снижения качества корнеплодов, которые находятся на длительном хранении, упали цены на картофель. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте репчатого лука.

Кроме того, подешевели морковь и свекла, не стала исключением и белокочанная капуста, а вот пекинская капуста продавалась дороже, чем неделей ранее. Также немного снизились цены на баклажан.

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