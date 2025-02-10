Отмечается, что относительно стабильная ситация во фруктовом сегменте.

В Украине на прошлой неделе подешевели практически все овощи борщового набора. Из-за снижения качества корнеплодов, которые находятся на длительном хранении, упали цены на картофель.

Аналитики портала EastFruit отметили, что картошка подешевела с 23-25 гривень за килограмм до 20-25. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте репчатого лука. Овощ подешевел с 14-15 до 12-14 грн/кг.

Подешевели морковь с 28-32 грн/кг до 25-18 и свекла – с 15-17 до 14-16 гривень за килограмм. Не стала исключением и белокочанная капуста, которая подешевела с 37-10 до 35-38 грн/кг.

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В то же время пекинская капуста продавалась дороже, чем неделей ранее. Это овощ отдавали по 55-60 грн/кг, хотя ранее его можно было купить по 30-40. Также немного снизились цены на баклажан – с 180-200 до 170-180 грн/кг.

Что касается фруктов, то цены сохранились на уровне предыдущего периода.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

В этом году украинцам придется больше тратить на овощи, молочную продукцию и алкоголь. Больше всего прирост цен в 2025 году демонстрируют картофель, морковь и свекла, а ткже подорожали молоко, сметана и масло.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что до нового урожайного сезона овощи в Украине подорожают примерно еще на 15%.

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