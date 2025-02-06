В Украине стремительно дешевеет лук: сколько уже стоит килограмм

Цены на репчатый лук уже в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года

На этой неделе в Украине продолжили падать цены на лук. Фермеры, которые ранее не спешили продавать запасы, теперь вынуждены распродавать овощ из-за снижения качества продукции.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что овощ продают в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом фермеры, у которых есть качественный лук, отказались сейчас от продаж и готовы возобновить поставки не ранее марта.

Видео дня

В то же время цены на лук в Украине уже в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan репчатый лук можно купить по 13,99 грн/кг.

При этом в АТБ сейчас его продают со скидкой по 13,25 грн/кг.

В Сильпо же цены стартуют от 14,20 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В этом году украинцам придется больше тратить на овощи, молочную продукцию и алкоголь. Больше всего прирост цен в 2025 году демонстрируют картофель, морковь и свекла, а ткже подорожали молоко, сметана и масло.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что до нового урожайного сезона овощи в Украине подорожают примерно еще на 15%.

Вас также могут заинтересовать новости: