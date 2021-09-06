В частности, кукурузная крупа подорожала на 24%.

Средняя цена гречневой крупы в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 14% – до 35,63 гривень за килограмм с НДС.

Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на сентябрь 2021 года отпускные цены производителей в среднем по Украине составляли:

на кукурузную крупу – 12,91 грн/кг (на 24% выше, чем в аналогичный период прошлого года);

на пшенную крупу – 14,10 грн/кг (на 13% выше);

на гороховую крупу – 14,33 грн/кг (на 20% выше);

на ячменную крупу – 11,20 грн/кг (на 31% выше).

Читайте такжеЕда для богачей: почему дорожает гречкаПо данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении – по сравнению с июлем 2020-го – составляла 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

Цена на гречку в Украине: что еще известно

Ранее сообщалось, что в мае правительство России временно запретило экспорт гречки, в том числе в Украину.

РФ внесла гречку в перечень товаров, являющихся жизненно важными для внутреннего рынка.

Тогда в Минэкономики делали прогноз, что будет с ценами на гречку.

В министерстве заверяли, что оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет.

Автор: Богдан Слуцкий