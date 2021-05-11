По данным министерства, оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет.

В апреле 2021 года наблюдалась тенденция к уменьшению средней потребительской цены на крупы гречневые, которые находятся в перечне социально значимых товаров.

Как сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по состоянию на 30 апреля потребительская цена на крупы гречневые снизилась на 0,4% - до 40,06 грн/кг.

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Отмечается, что ценовая стабилизация была достигнута благодаря внедрению в 2021 году Кабмином нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки, что приведет к улучшению продовольственной безопасности и повысит доступность этой продукции для потребителей.

"Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречихи. Это обеспечит стабильный объем производства гречихи, равный внутреннему потреблению, и в перспективе - ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тыс. га", - говорится в сообщении.

Также в Минэкономики не ожидают проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украину. Внутренние потребности в гречке будут полностью обеспечены, заверили в ведомстве.

"По состоянию на 1 мая 2021 года, по экспертным подсчетам, импортировано 46 тыс. тонн гречки. Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет", - отмечается в сообщении.

Что этому предшествовало

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", за 20 лет Украина сократила производство гречихи в 4,6 раза - до 104 тыс. тонн в 2020 году.

5 мая 2021 года стало известно о том, что правительство России временно запретило экспорт гречки, в том числе в Украину. Запрет на экспорт гречки будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года.

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Автор: Богдан Слуцкий