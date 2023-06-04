В Румынии ожидают дефицита сахара и повышения цен на него из-за ограничения Украиной экспорта этого товара.

В Румынии ожидают дефицита сахара и повышения цен на него в связи с тем, что крупнейший поставщик товара в страну, Украина, запретила вывоз сахара из страны с 5 июня по 15 сентября.

Как сообщает румынское издание Observator, в настоящее время в Румынии всего два сахарных завода, и за их счет Румыния едва может покрыть 35% внутреннего потребления сахара, так что импорт из Украины был для них очень важен. С октября 2022 года по апрель 2023 года Румыния импортировала из Украины почти 85 тысяч тонн сахара, что в 26 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это составляет 30% всего импорта Евросоюза.

В частности, завод в Лудуше в отсутствие отечественного сырья импортировал из Украины более 25 000 тонн сахара.

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"У нас был очень большой контракт, 15 000 тонн, на июль месяц, подписанный с Украиной. Но производитель уже не сможет поставить нам это количество… Покупатели, безусловно, должны ожидать повышения цен на полке. Товара очень мало", - заявила представитель завода.

Румынские фермеры также не могут обеспечить заводы сырьем, поскольку посевные площади под сахарной свеклой в Румынии сократились в 2022 году на 54% по сравнению с 2021 годом, а производство — на 64%.

Украина ранее ограничила экспорт сахара из страны

Кабмин ввел ограничения на экспорт сахара с 5 июня по 15 сентября. Это связано с тем, что потенциальный объем экспорта уже использован почти на 100%. Решение принято с целью избежать дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

В апреле Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что мировые цены на продовольство начали расти, прежде всего, за счет подорожания сахара и мяса.

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