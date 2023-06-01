Это делается с целью избежать дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

С целью избежания дефицита сахара в летне-осенний период правительство ввело ограничения на экспорт этого продукта с 5 июня по 15 сентября. Как сообщает Минэкономики, соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров Украины 30 мая.

"По данным таможни, на конец прошлой недели было экспортировано более 350 тысяч тонн сахара и сахарной продукции, что составляет 95% от прогноза экспорта на 2022\2023 маркетинговый год. С учетом этих темпов потенциальный объем экспорта уже использован почти на 100%", - говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что летом в Украине потребление сахара увеличивается, поэтому во избежание дефицита и роста цен на внутреннем рынке правительство приняло решение о временном запрете экспорта.

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При этом отмечается, что предложение внутреннего рынка в 2022/2023 маркетинговом году с учетом производства в объеме 1285 тыс. тонн сахара и переходных остатков, по экспертной оценке, составляет 1776 тыс. тонн. В то же время для обеспечения потребностей внутреннего потребления в 2022/2023 маркетинговом году прогнозируется использовать 1010 тыс. тонн, а экспорт сахара в этот же период прогнозируется на уровне 370 тысяч тонн.

Цены на сахар

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщала, что в апреле мировые цены на продовольствие выросли впервые за год, прежде всего за счет повышения цен на сахар и мясо.

В то же время в Украине в апреле цены на сахар незначительно снизились.

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