С 1 июля в Госгеокадастр с заявлениями о предоставлении доступа к сведениям Государственного земельного кадастра обратились 4288 нотариусов, которые подали 4806 заявлений.

По данным Госгеокадастра, мониторинг земель засвидетельствовал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики рынка в сравнении с периодом до 1 июля 2021 года.

Об этом сказал первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"С 1 июля в Госгеокадастр с заявлениями о предоставлении доступа к сведениям Государственного земельного кадастра обратились 4288 нотариусов, которые подали 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано - 558", - рассказал Мирошниченко.

По его словам, также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более чем ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более тысячи гектаров.

"С 1 июля 2021 года такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - акцентирует Мирошниченко.

По его прогнозу, существенных сдвигов на рынке земель сельскохозяйственного назначения в ближайшее время не ожидается.

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Старт рынка сельскохозяйственных земель - что известно

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко отметил, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине – около 50 тыс. гривен за гектар.

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Екатерина Гирнык