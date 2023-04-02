Итальянские вина обошли даже напитки из Грузии и Испании.

По итогам прошлого года Италия экспортировала в Россию вина на 172 млн евро, что является рекордным показателем за все время ведения статистики.

Об этом сообщила Ассоциация итальянских виноделов Coldiretti. Так, в 2022 году Италия стала ведущим поставщиком вина в РФ с долей рынка 30%, опередив Испанию и Грузию. Самыми популярными среди поставок были просекко и асти, а также вина из Тосканы, Сицилии, Пьемонта и Венето.

Более половины всех вин, которые Италия продает в РФ - игристые вина, общая стоимость экспорта которых в прошлом году составила более 91 млн евро, или на 28% больше по сравнению с 2021 годом.

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В целом, по данным Coldiretti, рынок итальянского вина в РФ за последнее десятилетие вырос более чем на 70%, а с 2000 года – почти в 25 раз.

Антироссийские санкции

На фоне антироссийских санкций количество импортных товаров в РФ значительно сократилось - от продуктов питания до самого современного оборудования и электроники. Так, прошлой весной компания Mars заявила, что не будет импортировать продукцию в Россию.

А в январе этого года стало известно, что осенью 2022 года экспорт из Германии в Россию сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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