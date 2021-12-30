Основные страны-экспортеры игристых вин в Украину - Италия, Франция, Испания, Германия и Грузия.

В 2021 году импорт игристых вин в Украину в денежном измерении составляет 54,7 млн долларов, что на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 2,6 раза больше в сравнении с показателем 5 лет назад.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

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Как пояснила аналитик УКАБ Светлана Литвин, причинами такой тенденции является уменьшение украинского производства игристых вин (за последние 5 лет производство украинских вин сократилось на 39%, за 2021 год – приблизительно на 2%) и частичная смена вкусовых предпочтений украинцев.

"Основными поставщиками игристых вин в Украину являются европейские страны. В 2021 году это были Италия (54% импорта в денежном измерении), Франция (18%), Испания (10%), Германия (5%) и Грузия (4%)", - отметила она.

Также, добавила Литвин, Украина осуществляет экспорт игристых вин, однако его объемы в денежном измерении в 7 раз меньше по сравнению с импортом. В 2021 году экспорт игристых вин в денежном выражении составил около 7,9 млн долларов, однако лишь около 40-45% экспорта – это игристые украинского происхождения, остальные – реэкспорт европейских вин.

Производство игристых вин в Украине:

По данным Госстата, в Украине за 2020 год производство игристых вин, включая "Шампанское Украины", сократилось на 15,4% по сравнению с предыдущим годом, а бренди, включая "Коньяк Украины", – на 17%.