Также компания прекращает деятельность в социальных сетях и рекламу в России и Беларуси.

Компания Mars не будет импортировать продукцию в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Сообщается, что компания приостановила новые инвестиции в Россию и не будет импортировать или экспортировать свою продукцию в Россию или из нее.

Также компания приостанавливает деятельность в социальных сетях и рекламу в России и Беларуси.

Также компания поддерживает граждан Украины и увеличивает сумму пожертвований на 10 миллионов долларов в дополнение к 2 миллионам долларов, выделенным ранее на помощь пострадавшим.

"Мы подтверждаем нашу поддержку невинным жертвам этой войны и призываем к мирному урегулированию", - говорится в заявлении Mars.

Компания Mars - производитель пищевых продуктов длительного хранения, наиболее известная по шоколадным батончикам, также производит корма для домашних животных, жевательную резинку, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Pedigree, Uncle Ben’s.

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