Речь идет о подделках итальянских продуктов, которые пользуются спросом среди украинцев – это соусы, игристые вина и другие товары.

Украина и Италия усилят борьбу с подделками итальянской продукции – это соусы, игристые вина и другие товары.

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Как сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, об этом во время встречи 3 марта договорились глава службы Владислава Магалецкая с послом Италии в Украине Пьером Франческо Дзадзо.

"Речь идет о подделках итальянских продуктов, которые пользуются спросом среди украинцев. В частности, это соусы, игристые вина и некоторые другие товары", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос контроля безопасности непродовольственных товаров, в частности, одежды и обуви, а также содействие наращиванию двусторонней торговли между странами.

Также рассматривалась возможность реализации совместного проекта с Агентством внешней торговли Италии, который будет касаться сельскохозяйственной техники.

Что этому предшествовало

Госпродпотребслужба намерена в ближайшее время провести анализ качества бытовой техники, представленной на потребительском рынке Украины.

Главные новости Украины и мира на утро 4 марта

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Автор: Анна Нагорная