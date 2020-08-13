Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы и кукурузы в Украине

Прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2020-2020 маркетинговом году улучшен до 33,5 миллиона тонн, пшеницы - до 18 миллионов тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая пшеницы в Украине на 0,5 миллиона тонн - до 27 миллионов тонн, кукурузы – также на 0,5 миллиона тонн, до 39,5 миллиона тонн.

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Об этом говорится в августовском отчете USDA.

Отмечается, что USDA повысило прогноз урожая, основываясь на окончательных данных о посевных площадях, опубликованных Государственной службой статистики Украины, а также на информации об улучшении погодных условий.

"В последнее время благоприятная для кукурузы погода наблюдалась в восточной и центральной Украине. Условия выращивания улучшаются по мере продвижения с юга на север. Ожидается, что урожайность будет второй по величине за всю историю с предыдущим рекордом в 7,84 тонны/га в сезоне 2018 года", - сказано в отчете.

По прогнозу USDA, экспорт пшеницы из Украины в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) может составить 18 миллионов тонн (+0,5 миллиона тонн по сравнению с июльским прогнозом), а кукурузы - 33,5 миллиона тонн (+0,5 миллиона тонн).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Украинской зерновой ассоциации (УЗА) снизили прогноз урожая кукурузы в Украине на 2,5 миллиона тонн - до 36,4 миллиона тонн из-за засушливой погоды в июле-августе.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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