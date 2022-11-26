Потери промышленного поголовья коров с начала российской агрессии уже пересекли отметку в 50 тыс. коров.

Украинская молочная отрасль в результате полномасштабной войны РФ против Украины недополучила почти 1 млн тонн молока.

За оценкам АПМ, потери промышленного поголовья коров с начала российской агрессии, с 24 февраля, уже пересекли отметку в 50 тыс. коров.

"На фоне сокращения поголовья и продуктивности коров в прифронтовых зонах и территориях с активными боевыми действиями, производство молока в Украине за 10 месяцев снизилось на 12,4% — до 6,575 млн тонн. То есть отрасль недополучила 929,6 тыс. тонн молока. Однако благодаря эффективной работе молочных ферм в более безопасных регионах и релокации поголовья из пораженных зон, удалось минимизировать потери промышленного молока", - говорится в сообщении.

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В ассоциации сообщили, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, что за анализируемый период предприятия произвели 2,185 млн тонн молока, что на 120 тыс. тонн, или 5,2% меньше, чем в прошлом году. А хозяйства населения были более чувствительными и не имели возможности к такой "гибкости", поэтому производство в этом сегменте сократилось на 15,6% — до 4,389 млн тонн.

Убытки в агросекторе из-за войны с РФ

Прямые убытки в аграрном секторе Украины вследствие полномасштабного вторжения России по состоянию на 15 сентября достигли 6,6 млрд долларов.

Из-за вторжения россии сельское хозяйство Украины понесло $4,3 миллиарда убытков. В Украине в результате вторжения России не произошло более 51 тысячи сделок купли-продажи земли.