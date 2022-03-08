Компания продолжает свою работу, чтобы быть готовой оказывать продовольственную помощь украинскому государству.

Международная молочная компания Arla Foods приостанавливает деятельность в России.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Arla Foods начала подготовку к приостановке своего бизнеса в России. Это охватит как местные операции, так и импорт, который значительно сократился в результате эмбарго, введенного в 2014 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продолжает свою работу, чтобы быть готовой оказывать продовольственную помощь Украине и ее беженцам в соседних странах, сотрудничает с Красным Крестом и другими гуманитарными организациями, а также жертвует 1 млн евро Красному Кресту.

Как отметил генеральный директор Arla Foods Педер Туборг,"влияние и последствия российского вторжения в Украину являются трагическими".

"Я разделяю надежды многих людей во всем мире, что мирное решение будет найдено быстро. Сейчас мы принимаем меры, чтобы приостановить нашу деятельность в России, и сосредоточены на том, как поддержать наших 70 коллег в России, которые непосредственно пострадали от этого", - добавил глава компании.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков и Мариуполь.

Ряд стран, в частности страны ЕС, ввели против России новые ограничительные меры. С РФ решили перестать сотрудничать многие компании, в том числе Cisco, IBM, Inditex (бренды Zara, Bershka и Pull&Bear).

Справка УНИАН. Arla Foods - международная молочная компания, принадлежащая 9400 фермерам из Дании, Швеции, Великобритании, Германии, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов.

Arla Foods является одним из ведущих игроков на международной молочной арене с такими известными брендами, как Arla, Lurpak, Puck и Castello. Компания является крупнейшим в мире производителем органических молочных продуктов.

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