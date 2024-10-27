Урожай принадлежал нескольким разным фермерам и хранился под Чугуевом, убытки пока подсчитывают.

Россияне прицельно ударили по ангару с зерном под Чугуевом на Харьковщине, в результате пожара сгорели все запасы, а это тонны зерна.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов. "Опять уничтожают зерно - под Чугуевом россияне прицельно ударили по ангару. В масштабном пожаре сгорели тонны зерна, сейчас подсчитываем убытки. Это была пшеница, семена подсолнечника и кукуруза. Урожай принадлежал нескольким разным фермерам и хранился в Малиновке", - написал он в Facebook.

Со ссылкой на взрывотехников Болвинов сообщил, что враг нанес удар из ЗРК С-300.

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"Именно от удара ракеты вспыхнул ангар, он полностью разрушен", - отметил он.

Оккупанты уничтожают украинское зерно

С первых дней войны Россия пытается уничтожать украинские урожаи, не давать возможности реализовывать продовольственные инициативы. Известно о многочисленных ударах по портовой инфраструктуре, обеспечивающей работу продовольственных коридоров, а также по складской.

В частности 14 октября РФ атаковала Одесский морской торговый порт, который является одним из крупнейших морских портов нашей страны. В результате удара были повреждены гражданские суда других стран. В частности, повреждения получило судно под флагом Палау OPTIMA.

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