По состоянию на конец октября сельхозтоваропроизводители всех областей посеяли уже 4,1 млн га озимых зерновых культур.

Четыре области Украины уже завершили сев озимых культур.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Аграрии Винницкой области, Волынской, Киевской и Черниговской завершили сев озимых зерновых культур, близки к завершению аграрии Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областей и Буковины", - говорится в сообщении.

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В целом, по подсчетам ведомства, по состоянию на конец октября сельхозтоваропроизводители всех областей посеяли уже 4,1 млн га озимых зерновых культур или 85% от прогноза. В частности, пшеницы посеяно 3,5 млн га, или 87%; ячменя – 507 тыс. га, или 75%; ржи – 78 тыс. га, или 92%.

В Минагро отметили, что за предыдущую неделю посеяно 449 тыс. га озимых на зерно. Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Одесской области - 108 тыс. га.

Посев зерновых во время войны:

По состоянию на 6 сентября в Украине зерновыми было засеяно 7,64 тыс. га, в том числе на 5,17 тыс. га посеяно пшеницы, на 2 тыс. га - ячмень и на 0,47 тыс. га - рожь.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что этой осенью украинские аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%.

По состоянию на 13 сентября 2022 года украинские аграрии уже засеяли озимыми зерновыми культурами 157 тыс. га угодий.

25 октября пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила, что сельхозтоваропроизводители всех областей Украины завершили сев озимого рапса, которого посеяно 999 тыс. га, или 104% от прогноза.

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