До войны общий объем украинского аграрного экспорта составлял 5-6 млн тонн в месяц.

Если порты полноценно заработают, то Украина сможет за полтора-два месяца выйти на довоенные уровни экспорта аграрной продукции, которые составляли около 5-6 млн тонн в месяц.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире информационного телемарафона.

"Порты работают, соглашение стамбульское работает, фактически, уже около 17 судов вышло, это около 500 тыс. тонн (агропродукции - УНИАН). Отдельно работают наши логистические маршруты: железная дорога, автоперевозки и речные порты", - отметил он.

Марчук добавил, что этими путями в июле выгрузка составляла около 3 млн тонн агропродукции. Кроме этого, если полноценно заработают порты, то мы сможем за полтора-два месяца выйти на довоенные уровни экспорта, которые составляли около 5-6 млн тонн, отметил он.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

Вас также могут заинтересовать новости: