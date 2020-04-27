Ручная обработка лозы и сбор винограда: "Таврия" меняет модель виноградарства

Решение о переходе на contract growing принято вследствие значительного роста продаж крафтовых и марочных коньяков.

Дом марочных коньяков «Таврия» меняет модель виноградарства, привлекая частных виноградарей. В Европе данная модель хорошо зарекомендовала себя, поскольку предполагает более бережную работу с лозой и ручной сбор урожая.

По заказу завода, небольшие хозяйства и частные аграрии будут выращивать виноград без использования промышленной обработки. «Таврия», со своей стороны, предоставляет партнёрам: поддержку опытных агрономов, консультации авторитетных европейских виноградарей, контролирует качество, выкупает выращенный урожай винограда, - сообщает Delo.UA.

Решение о переходе на contract growing принято вследствие значительного роста продаж крафтовых и марочных коньяков - в первом квартале 2020 года продажи этой продукции выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019. Общие продажи Дома марочных коньяков «Таврия» за 1-й квартал 2020 года выросли на 34% (в дал).

«Сегодня в Украине много небольших аграрных хозяйств, которые бережно, с большой теплотой возделывают виноград, заботясь о каждом кусте. Использование подобной модели партнерства гарантирует нам наличие винограда, необходимого для создания наших напитков. А небольшие виноградники, в свою очередь, получают в нашем лице надежного покупателя и партнера», - объясняет Генеральный директор ДМК «Таврия», Андрей Сердюк.

Сontract growing/farming* (с англ. – подрядное земледелие) – сельскохозяйственное производство на основе соглашения между покупателем и небольшими фермерскими хозяйствами, занимающимися выращиванием культур с использованием бережливых методов и технологий агрономии. Покупатель указывает требуемое количество и цену, а фермер соглашается поставить его в будущем. Контрактное виноградарство довольно популярный тренд в мировом крафтовом виноделии, в основе которого - лимитированный объем партий, авторские рецептуры и ручное производство.

Дом марочных коньяков «Таврия» - одно из ключевых винодельческих предприятий Украины. Коньяки «Таврия» производятся по классической технологии с дистилляцией спиртов в аппаратах шарантского типа, выдерживаются в 6 500 дубовых бочек. Экспортные рынки компании: Эстония, Литва, Германия, Израиль, Китай, Беларусь, Канада, Нигерия. ДМК «Таврия» первым в Украине выпустил на рынок крафтовые коньяки и вина.