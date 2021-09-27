Рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла.

В Украине в ближайшее время погодные условия будут способствовать росту цен на подсолнечник, и как результат - росту цен на подсолнечное масло.

Об этом сообщает Aagroportal.ua.

Читайте такжеУкраинцев ждут новые цены на подсолнечное масло - прогнозКак отмечают аналитики, рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла.

"Погодные условия в Днепропетровской и Запорожской областях приостановили уборочную компанию подсолнечника. Это привело к дефициту подсолнечника на внутреннем рынке для закупки переработчиками и трейдинговыми компаниями", — говорится в сообщении.

Ценовые предложения основных производителей масла на конец минувшей недели озвучены на уровне 18,3-18,7 тыс. грн за тонну на условиях FCA и 18,7-19,5 тыс. грн за тонну с доставкой на завод.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.

Инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко