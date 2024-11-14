Отмечается, что во второй половине ноября стоит ожидать дальнейшего повышения закупочных цен.

Закупочные цены на молоко в Украине растут. За месяц сырье подорожало на 1,38 гривни до отметки 18,02 гривни за килограмм.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что средняя закупочная цена молока экстрасорта добавила 1,25 гривны в сравнении с первой половиной октября и достигает 18,95 гривны за килограмм. По его словам, цены находятся в пределах 17,75 - 19,8 гривны за килограмм.

При этом высший сорт в среднем стоит 18,4 гривны за килограмм, подорожав на 1,7 гривны. Молоко первого сорта выросло в цене на 60 копеек до 16,7 гривны за килограмм.

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"Закупочные цены растут из-за дефицита молока-сырья на внутреннем рынке и высокого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Вероятно, это связано с временным сокращением спроса на сливочное масло, сухое молоко и сыры", - отметил эксперт.

Отмечается, что нынешний спрос на сливочное масло на внешних рынках может подтолкнуть рост цен на молоко-сырье в Украине. Кухалейшвили считает, что во второй половине ноября стоит ожидать дальнейшего повышения закупочных цен.

"Возможна стабилизация цен на сырье в начале декабря: накануне новогодних праздников на мировом молочном рынке замедляется торговая активность. Однако существенное падение цен вследствие сокращения экспорта молочных продуктов маловероятно. Низкие запасы сливочного масла в Украине должны сдерживать снижение цен на молоко-сырье", - подытожил аналитик.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

В Институте аграрной экономики сообщили, что в среднем мясо прибавило в цене 10%. Больше всего с начала года подорожал говяжий гуляш - на 20,9% до 301,32 гривны за килограмм.

11 ноября президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%.

Кроме того, начальник управления закупок молочных и замороженных товаров сети супермаркетов Varus Максим Каминский отметил, что в Украине за последние полтора месяца цены на куриные яйца существенно выросли - примерно на 50%.

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