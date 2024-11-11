Отмечается, что производителям иначе придется сокращать объемы продукции.

Цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10−15% уже в ноябре. Данный шаг продиктован подорожанием основных составляющих производства.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии "Минфину" отметил, что в октябре цены на хлеб подняли на 5−10%, но это не покрыло затраты производителей, которые росли еще большими темпами.

По его словам, ожидается, что с ноября и до конца года цена муки повысится на 11%, упаковки - на 10%, логистики - на 8%, газа - на 11%, электроэнергии - на 11%.

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Эксперт указал, что прошлогодние запасы пшеницы закончились, а новый урожай активно вывозится. В связи с этим цена на внутреннем рынке растет, а производители придерживают основные запасы пшеницы, ожидая более высокой цены, что сказывается на стабильности поставок муки.

При этом Дученко объяснил, что упаковка дорожает из-за валютных колебаний, а рост расходов на логистику вызван дефицитом водителей и повышением зарплат. По его мнению, если цены на хлеб не поднять на 10−15%, то через несколько недель у производителей не будет денег на закупку сырья, из-за чего придется сокращать объемы производства.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают расти, но отдельные позиции все же немного дешевеют. Морковь имеет все шансы стать самым дорогим овощем из борщового набора.

Кроме того, большинство крупных тепличных комбинатов Украины завершили сезон реализации огурцов, что привело к снижению предложения и росту цен на овощ.

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