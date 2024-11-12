Резкий рост цен негативно повлиял на спрос яиц.

В Украине за последние полтора месяца цены на куриные яйца существенно выросли. Прогнозы по стабилизации цен остаются неопределенными, но возможны два основных сценария.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления закупок молочных и замороженных товаров сети супермаркетов Varus Максим Каминский.

"Закупочная стоимость яиц от отечественных производителей поднялась примерно на 50% - с 35 до 62 грн, что также привело к аналогичному росту цен для конечных потребителей. Тенденция к повышению продолжается: только за последнюю неделю цены поднялись еще на 15%", - сказал Каминский.

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Он пояснил, что одной из ключевых причин является рост экспорта яиц в другие страны, где установлены более высокие цены. Это приводит к нехватке продукта на внутреннем рынке и, соответственно, к дальнейшему повышению цен.

По его словам, резкий рост цен традиционно негативно влияет на спрос. За последние полтора месяца объемы продаж яиц упали примерно на 10%, поскольку потребители снижают потребление из-за высокой стоимости. Если тенденция к росту цен сохранится, ожидается дальнейшее снижение спроса.

Каминский также отметил, что прогнозы по стабилизации цен остаются неопределенными, но возможны два основных сценария. В первом сценарии цены на яйца начнут стабилизироваться ближе к концу ноября, что может привести к снижению на 5-10 грн.

"В худшем сценарии, если экспорт будет продолжаться и дальше, дефицит останется, и цены продолжат расти. Тогда закупочная стоимость может достичь 80 грн до конца года, что еще больше скажется на розничных ценах для потребителей", - добавил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Институте аграрной экономики сообщили, что в среднем мясо прибавило в цене 10%. Больше всего с начала текущего года выросла цена на говяжий гуляш - на 20,9% до 301,32 гривны за килограмм.

11 ноября президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%.

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