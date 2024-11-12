Отмечается, что упали цены на сало.

Цены на продукты в Украине в течении года почти все время увеличивались и мясо не исключение. Оно в среднем прибавило в цене 10%.

В Институте аграрной экономики сообщили 24 Каналу, что с начала текущего года больше всего выросла цена на говяжий гуляш – на 20,9% до 301,32 гривны за килограмм.

Как изменились цены на другие виды мяса:

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свиной ошеек – до 286,05 грн/кг (+18,1%);

куриные бедра – до 125 грн/кг (+9,6%);

свинина подчеревина – до 179 грн/кг (+9,5%);

свиной шашлык – до 238,03 грн/кг (+9,1%);

куриное филе – до 174,50 грн/кг (+8,7%).

При этом на другие виды мяса цены упали на 1,1 – 9,7%. Так, свиная грудинка подешевела на 1,1% – до 179,29 грн/кг, а цены на сало упали на 9,7% – до 234 грн/кг.

Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наталья Копытец отметила, что сокращение поголовья крупного рогатого скота и, как следствие, предложения говядины и телятины обусловливают рост цен на нее.

"Со свининой ситуация значительно лучше. Промышленное производство свинины в 2024 году выросло, а значит увеличилось и предложение этого вида мяса в розничной торговле. Это в свою очередь привело к снижению розничных цен на отдельные виды мяса свиней и сало", - объяснила эксперт.

Кроме того, она указала, что мясо также дорожает из-за высоких цены на корма, горючее и энергоресурсы. Таким образом, в конце осени еще на 5% может подорожать говядина, свинина и курятина.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают расти, но отдельные позиции все же немного дешевеют. Морковь имеет все шансы стать самым дорогим овощем из борщового набора.

Кроме того, украинские фермеры завершили сезон реализации огурцов, что привело к снижению предложения и росту цен.

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