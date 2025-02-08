Повышение цен на тепличные огурцы специалисты связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения на рынке.

В Украине начали стремительно расти цены на тепличные огурцы. Об этом сообщают специалисты портала EastFruit.

Сейчас тепличные огурцы поступают в продажу по цене 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг). В среднем это на 23% дороже, чем неделей ранее. Повышение цен на тепличные огурцы связывают с активизацией спроса. Сыграло свою роль и ограниченное предложение на рынке.

Дело в том, что сейчас на нашем рынке представлена импортная продукция, тогда как украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не раньше середины февраля.

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Впрочем, общая картина не выглядит "катастрофически" - сейчас продукция в среднем стоит на 12% дешевле, чем год назад.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Недавно УНИАН сообщил, что в Украине начали падать цены на картофель.

По состоянию на пятницу, 7 февраля, фермеры отдавали овощ по цене 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), Специалисты отмечают, что многие из производителей вынуждены уступать из-за того, что снизилась покупательская активность.

Отметим также, что по словам коммерческого директора компании "Ван Дайк Техникс" Андрея Марущака, не стоит ожидать роста цен на картофель в будущем. Специалист добавляет, что до нового урожая украинцы будут питаться импортным картофелем.

В то же время, в "Украинском клубе аграрного бизнеса" не исключают, что если не будет более дешевой импортной продукции, мы можем увидеть существенный рост цен. Цены на картофель могут претерпеть изменения уже в марте-апреле.

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