Снижаются цены в основном на непопулярные на данный момент позиции.

В Украине на прошлой неделе цены на капусту достигли рекордных 40 гривень за килограмм. В результате овощ снова возглавил рейтинг с самыми высокими ценами среди всех позиций борщового набора.

Аналитики портала EastFruit отметили, что продолжила дорожать морковь. Нижняя ценовая граница поднялась с 25 до 28 гривень за килограмм. Наблюдалась динамика повышения цен на столовую свеклу – с 14-15 гривень за килограмм до 15-17.

В то же время начал дешеветь тепличный томат – с 95-100 грн/кг до 85-90, а также продолжили снижаться цены на огурец – с 95-145 грн/кг до 85-140.

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Зелень на прошлой неделе только дорожала. Так, укроп и петрушка подскочили до 200-300 гривень за килограмм с 180-250 и 150-150 соответственно, а зеленый лук подорожал с 70-140 до 80-150 грн/кг. Подешевел только салат с 230-250 грн/кг до 150-230.

Что касается фруктов, то цены за неделю изменились разнонаправленно. Хурма подорожала с 105-15 грн/кг до 155-190, а также начали расти цены на банан – с 55-60 грн/кг до 58-68.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев сообщил, что сейчас в Украине диапазон оптовых цен на мандарины очень широкий - от 65 до 130 гривень за килограмм. При этом он напомнил, что в прошлом году эти фрукты в среднем стоили на 50% дешевле.

При этом эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук отметила, что в Украине наметился рост цен на гречку. Эта популярная крупа может достигнуть своего пика уже через несколько недель.

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