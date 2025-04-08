В 2024 году "Сингента" в Украине уплатила более 2 млрд грн налогов.

Об этом в интервью Forbes отмечает CEO украинского подразделения компании Александр Кравчук.

По его словам, столь значительные суммы подчеркивают не только масштаб деятельности компании в стране, но и прозрачность и преданность развитию украинской экономики и аграрного сектора.

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"Хочу отметить нашу гибкость и адаптивность в сложный период начала полномасштабной войны. Тогда мы с нуля выстроили новые логистические пути, арендовали новые склады. Мы одними из первых приступили к импорту семян в Украину, поскольку несли и несем ответственность перед нашими партнерами. Мы единственные среди конкурентов, кто инвестировал более $2 млн в производство 160 специализированных контейнеров от украинского завода "Карпаты" для перевозки зерновых и сыпучих грузов, чтобы помочь аграриям оперативно превратить излишки зерна в деньги", – добавляет он.

При этом Александр Кравчук отмечает, что компания постоянно ищет новые подходы, чтобы быть более полезными для партнеров и поддерживать открытую коммуникацию.

"То, что работает, мы масштабируем, а менее эффективные практики являются накопленным опытом, это формирует колоссальную базу данных. Два года назад на базе R&D-центра в Белой Церкви мы организовали Агрошколу (Syngenta Training Center) – учебную платформу для агросообщества, которая объединяет практические полевые тренинги и теоретические занятия с участием наших экспертов и лидеров индустрии, это едва ли не самое большое и самое динамичное пространство коммуникации и обмена опытом на рынке", – говорит он.

Александр Кравчук убежден, что агробизнес – это большие инвестиции и инновации.

"Агрорынок развивается не линейно, впрочем, как и большинство индустрий, есть определенные моменты роста, стабилизация освоения технологий, очередной пик. И это очень чувственные моменты, когда ты видишь, как определенная индустрия прогрессирует "космически". На сегодняшний день я с большим удовольствием отмечаю, что это не заканчивается, но только усиливается", – добавляет СЕО украинского подразделения компании "Сингента".

Он отмечает, что успешная организация там, где здоровый баланс менеджмента и лидерства.

"Профессиональный менеджмент является фундаментально важным для того, чтобы компания стабильно и прогнозируемо производила продукты высокого качества, решала текущие задачи, занималась эффективным подбором персонала, взаимодействием с клиентами и сотрудниками", – резюмирует Александр Кравчук.